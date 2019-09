Controlli a Petilia Policastro, due denunce e quattro segnalazioni

Due denunce e quattro segnalazioni. È il bilancio delle attività di controllo dei carabinieri di Petilia Policastro nell’ambito del piano d’azione nazionale e transnazionale denominato “focus ‘ndrangheta”.

Nel corso delle attività hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 73enne del luogo, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico; e un 33enne di Mesoraca, trovato in possesso di un coltello.

Nel corso delle attività hanno poi segnalato alla Prefettura per detenzione di droga per uso personale: un 33enne del luogo, che a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di grammi 3,6 di “marijuana”; un 17enne abitante in Svizzera, il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di grammi 1,5 di “marijuana”; un 39enne abitante a Lavena Ponte Tresa (VA), il quale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un grammo di “marijuana”; un 32enne del luogo, il quale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un grammo di “marijuana”.

I carabinieri hanno poi identificato 54 persone; controllato 42 veicoli; effettuato tre perquisizioni domiciliari e 10 veicolari e personali; controllato un negozio.