Crotone: controlli Polizia Locale a Farina, sequestri e sanzioni

La Polizia Locale di Crotone, diretta da Antonio Cogliandro, ha effettuato un controllo del territorio nel quartiere Farina. Sono stati controllati diversi veicoli e sono state elevate sanzioni al codice della strada. In un caso un veicolo sprovvisto di assicurazione è stato sottoposto a sequestro ed il proprietario sanzionato con una pesante sanzione.

Inoltre, su via Nazioni Unite si è proceduto a sanzionare due persone perché occupavano il suolo pubblico abusivamente. Sempre sulla stessa strada a seguito di appostamenti nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti, sono state elevate 4 sanzioni a persone che depositavano rifiuti solidi urbani fuori dagli orari previsti, mentre in un caso depositava materiale non consentito.