Medico aggredito, Smurra: “abbiamo sempre sostenuto l’utilità delle telecamere”

“Serve subito l’installazione di una videosorveglianza. A tutela di tutti quelli che varcano la porta del nosocomio rossanese”.

Tuona ancora una volta Mario Smurra, vicesegretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltori cogliendo l’occasione per esprimere solidarietà al medico Sinibaldo Iemboli, aggredito nei giorni scorsi a Rossano da un cittadino che aveva richiesto l’intervento del 118 e al personale tutto del Pronto Soccorso del Giannettasio, costretto a trincerarsi nelle stanze e negli ambulatori per il raptus di un paziente andato in escandescenza per un’attesa durata più del dovuto.”

“La situazione peggiora di giorno in giorno. Ecco perché - conclude Smurra - sollecitiamo nuovamente e pubblicamente il Primo Cittadino affinché si faccia promotore di azioni forti che siamo pronti a sostenere e rafforzare.