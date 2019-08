Sofia Aversa eletta Miss Corigliano-Rossano 2019, scelto sul web Emanuele Capitano

Erano in tanti ieri sera ad assistere all’elezione di “Miss Corigliano Rossano 2019” che si è svolta in un noto lido di Schiavonea. Il concorso di bellezza patrocinato da Mimmo Luzzi è giunto ormai alla sua quattordicesima edizione.

La qualificata Giuria – presieduta dal giornalista Fabio Pistoia e composta da Ida Sarlo, Pino Fusaro, Antonio Strigaro, Mattia Scaramuzzo, Debora Mauro, Giuseppe Runza, Rossella Risafi, Bruno Morello e Antonio Straface ha eletto reginetta della serata Sofia Aversa.

“Il concorso di bellezza ideato e organizzato da Mimmo Luzzi – ha dichiarato il Presidente di Giuria Fabio Pistoia – costituisce un significativo elemento per la nostra città per il suo carattere sociale e culturale, per i messaggi di solidarietà, amicizia e leale competizione che emana, nonché politico, alla luce della neonata realtà comunale che oggi vede riunite le realtà di Corigliano Calabro e Rossano in una comunità grande e tutta da costruire”. Parole condivise da tutti i giurati, validi professionisti e vere eccellenze calabresi.

Durante la serata sono stati eletti anche, tra i numerosissimi bambini in gara, “Miss e Mister Corigliano Rossano 2019”, in un’originale quanto simpatica competizione tra i più piccoli per la gioia delle rispettive famiglie, nonché, attraverso il web, “Mister Corigliano Rossano 2019”: l’affascinante Emanuele Capitano.

Molteplici gli ospiti succedutisi nel corso della manifestazione, i quali hanno dato vita a momenti di musica, danza, spettacolo, cultura; gran finale con le foto di rito e una splendida torta. Un grande successo di critica e di pubblico, dunque, per un appuntamento ormai imprescindibile per il settore dell’intera Calabria.