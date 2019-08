Tennistavolo Castrovillari: Petrescu e Matteo sono le new entry della squadra

Il Tennistavolo Castrovillari si rinnova con due nuovi atleti, si tratta di Petrescu Alexandru, pongista rumeno che ha giocato nella nazionale giovanile partecipando alle olimpiadi.

Lo scorso anno ha difeso i colori del Sicacusa e in passato ha giocato 5 anni in Germania, e i migliori sono stati 2 anni nella seconda lega e un anno in Bundesliga e Florio Matteo classificatosi tredicesimo nel World Junior Circuit (WJC) U18 anni in Germania, proveniente dall'Atlantide del Presidente Gregorio Curello n 2 della classifica calabrese a soli 18 anni. Due medaglie d'argento in doppio misto ai campionati italiani ultima vinta nel 2019.

Vincitore di diversi tornei nazionali in singolare e in doppio. Campione regionale junior in carica sia in singolare che in doppio. Bisogna sempre attendere il Momento giusto commenta il Presidente De Gaio nello Sport come nella Vita e insieme al tecnico Antonio Rosario Lombardi abbiamo portato 2 atleti di spessore a vestire la maglia rossonera che con il giovane atleta Luca Lombardi sarà la formazione del Castrovillari in Serie B2.

I Lupi del Pollino sono stati inseriti nel girone G, inizio del campionato il 5 ottobre a Lecce. La nuova avventura tutta da seguire accanto al Castrovillari dopo la retrocessione dalla serie B1.