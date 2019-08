Cittadinanza globale. Fatima Altomare in India dal 2 al 4 settembre per il “Dep”

Fatima Altomare della V A Scienze Umane dell’Istituto di Istruzione Superiore “Lucrezia della Valle” di Cosenza e un’alunna del Liceo “Pitagora” di Rende sono, le vincitrici del Progetto “Digital Exchange Program - Dep”, insieme a studenti di altre regioni. E dal 4 al 16 settembre rappresenteranno la Calabria in India per mettere in pratica scambi internazionali tra studenti delle scuole superiori italiane e coetanei di altri Paesi extraeuropei promossi dal Miur.

Obiettivo del Progetto “Dep” – che prevede il coinvolgimento di circa 250 giovani e docenti – è quello di trasformare la scuola in uno strumento di capacity building e diplomazia culturale e sarà gestito in tutte le fasi di attuazione dal Convitto Nazionale “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli (Udine).

In particolare, le due ragazze parteciperanno, con studenti di tutta Italia, alla mobilità internazionale finalizzata alla realizzazione del Progetto YounG-20 Modeling Global Citizenship per l’educazione a una cittadinanza globale (agenda internazionale, migrazioni, conflitti, cooperazione, aiuti umanitari).

“Iniziative come questa – sottolinea il Dirigente Scolastico del “Lucrezia della Valle”, Loredana Giannicola – aprono la mente e il cuore dei giovani, educandoli al dialogo nel contesto di un ricco scambio di esperienze e di cultura. Auguro a Fatima e a tutti gli studenti coinvolti di fare tesoro di questa esperienza sia per la loro formazione, sia per comunicarne i frutti ai loro compagni al rientro nelle scuole di appartenenza”.