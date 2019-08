Rossano, chiusura del mese dedicato ai festeggiamenti di Maria SSma Achiropita

Stasera, 31 agosto, chiusura del mese dedicato a Maria SS.ma Achiropita (Santa Protettrice dell'intera Diocesi di Rossano-Cariati). Alle 19 celebrazione eucaristica in Cattedrale. Alle 21 invece, si darà vita alla “Fiaccolata Mariana” con partenza dal popoloso quartiere “Santo Stefano” nell'area dell'ex Palazzo di Giustizia o Tribunale ed arrivo in Cattedrale dove ci sarà il canto dell'Akatistos a cura del Coro Polifonico diretto dal Maestro Luigi Pignataro.

I tanti cittadini e devoti della Madonna Achiropita sono invitati a partecipare all'evento per dare il giusto epilogo ai festeggiamenti religiosi in onore di Maria SS.ma Achiropita. Un mese, quello di agosto, intenso all'insegna delle fede e della devozione che ha visto la partecipazione di tanti fedeli alle diverse celebrazioni, oltre alle due processioni del 14 per la parte bassa del borgo antico e del 15 agosto per le vie principali della città con al seguito le diverse autorità (civili e militari) del luogo, con la presenza a Rossano anche dei Vescovi: Monsignor Luigi Renzo (Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea), Monsignor Francesco Milito (Vescovo di Oppido-Mamertina-Palmi) e di Monsignor Domenico Graziani (Arcivescovo di Crotone-Santa Severina). Il simulacro della Madonna Achiropita, nonostante la chiusura del mese di agosto dedicato ai festeggiamenti civili e religiosi in suo onore, rimarrà in Cattedrale fino al prossimo 12 settembre.