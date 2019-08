Urta il guardrail, si ribalta e rimane incastrata nell’auto: se la cava con qualche ferita leggera

Ha perso controllo andando ad urtare contro un guardrail e finendo la corsa ribaltandosi sulla carreggiata. Rocambolesco incidente quello avvenuto nella notte scorsa (intorno all’una e mezza) sulla Statale 18, in direzione sud, nel comune di Lamezia Terme e che ha visto coinvolta un’auto, una Fiat Sedici, a bordo della quale viaggiava il solo conducente, una donna, che è poi rimasta incastrata nell’abitacolo.

Ad estrarla dalla vettura sono stati i vigili del fuoco del distaccamento locale della città della Piana, che l’hanno poi affidata al personale medico del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale per degli ulteriori accertamenti. La donna ha fortunatamente riportato solo delle ferite lievi.