Cirò Marina. Doveva stare in comunità, lo trovano per strada: arrestato per evasione

Un 34enne di Castrovillari poiché è stato arrestato dai carabinieri di Cirò Marina, nel crotonese, con l’accusa di evasione. L’uomo stava scontando i domiciliari in un comunità, la Cast Onlus, ma durante un controllo i militari non l’hanno trovato all’interno, rintracciandolo successivamente per le vie della cittadina. Il 34enne, arrestato, è stato sottoposto di nuovo alla stessa misura da scontare ancora nella comunità cirotana.