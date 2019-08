Nello zaino un coltello e un tirapugni: 18enne finisce nei guai

I carabinieri della stazione di Cirò, insieme ai colleghi del 14° Battaglione “Calabria”, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un 18enne del posto per porto abusivo di armi.

Perquisito personalmente ed in insieme al mezzo su cui viaggiava, al giovane sono stati trovati un tirapugni in metallo e un coltello a serramanico lungo oltre 21 cm, di cui quasi 10 di lama, che teneva nascosti in uno zaino.