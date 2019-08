Incidente sulla Statale 18. Coinvolti un camion ed un’auto, due i feriti

È di due persone rimaste ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 18 “Tirrena Inferiore” in corrispondenza del km 288,970, nel comune di Bonifati, in provincia di Cosenza.

Il sinistro, le cui cause sono ancora per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli, un’auto ed un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero del 118 per soccorrere i feriti, mentre il tratto interessato è momentaneamente chiuso al traffico con la viabilità indirizzata provvisoriamente sulla rete locale.

Sul luogo sono presenti le Forze dell’Ordine e una squadra dell’Anas per la gestione dell’emergenza e per riaprire la carreggiata in tempi brevi.