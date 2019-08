A Cinquefrondi la struttura buddista più grande del sud Italia

Si chiama Thabarwa Nature Centre, ed è la struttura buddista più grande del meridione. Ed è stata aperta a Cinquefrondi, dove Sayadaw Ottamathara, un’autorità nel buddhismo mondiale ha deciso di acquistare una villa abbandonata.

La struttura, nel corso degli anni, è stata adattata per ospitare un centro di meditazione buddista, ma anche in luogo in cui offrire aiuti a disadattati, alcolisti, tossicodipendenti e bisognosi di ogni genere.

Al momento il centro ospita dieci monaci che escono dal palazzo per fare conoscere il nuovo centro in tutta la piana di Gioia Tauro.