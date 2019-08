Decesso all’ospedale di Locri, sospeso primario

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso per sei mesi il primario del reparto di Pneumatologia dell’ospedale di Locri. I giudici hanno infatti parzialmente accolto il ricorso presentato dal pubblico ministero della Procura locale nei confronti del medico, sulla cui testa pende un procedimento legato a un presunto caso di malasanità, caso nel quale sono coinvolti altri quattro colleghi. Il provvedimento resta comunque sospeso in attesa dell’eventuale ricorso dello stesso primario.

La Procura ha infatti avviato un’inchiesta sul decesso di un paziente ricoverato nella struttura sanitaria di Locri e che sarebbe deceduto a causa della mancanza di una diagnosi. Per gli inquirenti il primari e i colleghi sono imputati per “colpa dipendente da imperizia, imprudenza e massimamente da negligenza”. Nel 2017, a seguito del decesso dell’uomo, i familiari hanno presentato un esposto in Procura che ha quindi aperto l’inchiesta.