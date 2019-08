Sub disperso a Palermo, salma ritrovata da squadra sommozzatori di Reggio Calabria

È intervenuto anche il nucleo sommozzatori del comando Vvf Reggio Calabria per perlustrare i fondali marini alla ricerca di un sub disperso in località Isola delle Femmine, nel palermitano.

I vigili, dotati di Rov, ovvero un veicolo sottomarino a controllo remoto, sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso col supporto del nucleo sommozzatori e di quello nautico del Comando del capoluogo siciliano, con il coordinamento del SAR della Capitaneria di Porto.

Questa mattina i sommozzatori reggini, con l’ausilio del ROV, hanno così individuato il corpo esanime del sub (recuperandone la salma) ad una profondità di circa 87 metri, nelle vicinanze del relitto di un mercantile inabissatosi durante la seconda guerra mondiale, a circa 2 miglia dalla costa.

Il nucleo di Reggio Calabria è tra i pochi in Italia (tra i quali quelli di Milano, Roma e Cagliari) specializzato nella Ricerca Strumentale Subacquea Integrata che permette di scandagliare i fondali marini e lacustri fino a grandi profondità con l'impiego di sofisticate apparecchiature sonar e robotizzate.