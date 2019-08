Ancora violenza tra le mura domestiche: 31enne allontanato da casa a Lamezia

Nella giornata di mercoledì scorso, 28 agosto, gli agenti del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme sono riusciti a mettere fine ad una storia d’amore fatta però di maltrattamenti e violenze, allontanando dalla casa familiare A.G., 31enne.

I poliziotti - a seguito della denuncia della compagna dell’uomo, P.O., che dopo mesi di maltrattamenti subiti è riuscita a trovare il coraggio di denunciare - sono riusciti con un'intensa e particolareggiata attività di indagine, a riscontrare, dalle dichiarazioni della vittima e dalla sommarie informazioni rese dai familiari della stessa, altri elementi di fatto da far ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 31enne.

Tali circostanze hanno portato dapprima il Pm Giuseppe Falcone a richiedere la misura cautelare al GIP del Tribunale di Lamezia e successivamente, allo stesso Giudice, di emettere l'ordinanza con la prescrizione di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del Giudice, di non avvicinarsi ai luoghi di domicilio, residenza, lavoro, studio e svago abitualmente frequentati dalla vittima.