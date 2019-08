Crotone. Alta l’attenzione della Polizia Locale sul territorio: sequestri e denunce

Gli agenti della Polizia Locale di Crotone - diretta dal Comandante Antonio Cogliandro – hanno eseguito nei giorni scorsi una serie di controlli tra le vie della città pitagorica.

In particolare, in località Margherita Sottana ed esattamente in via Delle Conchiglie si è proceduto al sequestro giudiziario dell’intero piano di un edificio di circa 200 mq poiché realizzato senza le previste autorizzazioni. Il responsabile è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

In località fondo Migliarello è stato invece accertato che una persona non ha ottemperato all'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo e pertanto è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nel corso dell’attività sono stati controllati diversi esercizi pubblici sia in zona centro, sia sul lungomare cittadino ed anche nella frazione Papanice. Dai controlli sono scaturiti 17 verbali per occupazione suolo pubblico. Nella maggior parte dei casi i titolari degli esercizi erano muniti di regolare autorizzazione, ma dai controlli effettuati con strumenti metrici è stato riscontrato un utilizzo del suolo del doppio ed in qualche caso del triplo rispetto a quanto richiesto e concesso .

Infine, in via Gaetano Salvemini è stato identificato e sanzionato un cittadino che buttava nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani di materiale non consentito.