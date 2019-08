Cocaina pronta per lo spaccio nascosta in casa: arrestato 55enne a Vibo Marina

In casa nascondeva della droga, un bilancino e denaro contante, molto probabilmente provento di spaccio, ma la cosa non è sfuggita agli uomini della Polzia di Vibo Valentia che dopo aver suonato alla porta di un 55enne, già gravato da numerosi precedenti, lo hanno tratto in arresto.

L’uomo si trovava nella sua abitazione di Vibo Marina quando al campanello hanno suonato gli agenti della Mobile insieme al Nucleo Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La mirata attività di ricerca ha portato gli agenti ha rinvenire nell’abitazione ed a sequestrare 13,7 grammi di cocaina, suddivisi in 34 dosi già pronte per la vendita, nonché un bilancino di precisione e denaro contante, suddiviso in banconote di diverso taglio.

Il 55enne, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari.mj