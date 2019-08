Crossover Village prosegue le sue attività nonostante il maltempo

Non ostante le brutte previsioni meteo, si svolgeranno regolarmente domani e dopodomani come da programma le attività sportive bike, trekking, water trekking, canoa passeggiata a cavallo e racconto sul traghetto e il workshop di disegno naturalistico a cura della Scuola di Arti Visive Nero su Bianco, legate alla sezione “Alla scoperta dei laghi”.

Il cartellone del Crossover Village- Festival delle montagne del Sud è un evento ideato e organizzato da Piano B. Per tutte le informazioni relative a questo tipo di attività è possibile contattare Cammina Sila, il Chiosco Rosso (sport) e Nero su Bianco (workshop).

I concerti previsti per le due date, i giochi curati dall’associazione Trivium, il laboratorio per bambini curato dalla Libreria Raccontami e il Food event-Patate alla brace tra musica e racconti, verranno rinviate a domenica 8 settembre per una giornata all’insegna del divertimento e della buona musica da vivere nell’incantevole cornice del Lago Arvo, situato nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Sila. Grande attenzione verrà posta, anche per la nuova data, sugli itinerari gastronomici e sulla valorizzazione dei prodotti tipici silani grazie alla partecipazione della Maccaroni Chef Academy.