Famiglia all’addiaccio su un marciapiede, poliziotti di gran cuore gli pagano l’albergo

Insolito intervento la scorsa notte per gli agenti della Questura di Cosenza, in servizio presso l’UPGSP, che - a seguito di una segnalazione di un cittadino che riferiva la presenza di un’intera famiglia accampatasi sul marciapiede di una via del capoluogo bruzio - hanno messo in atto un gesto solidale più che un’azione di polizia.

La pattuglia, giunta sul luogo segnalato, si è trovata davanti due cittadini iracheni, un uomo ed una donna: K.K., di 42 anni e M.S.S., di 41, con al seguito tre figli minori di 11, 6 e 4 anni.

Gli stessi - con posizione regolare sul territorio italiano - si erano sistemati sul marciapiede, riparandosi sotto una piccola tenda da campeggio che nel frattempo era stata loro donata da un cittadino. Nonostante altri passanti avessero provveduto a qualche genere di conforto, i poliziotti si sono mossi per dargli una sistemazione decorosa per la notte.

Gli agenti hanno dunque iniziato a contattare le varie associazioni di volontariato e casa famiglie, tentativi che, considerata l’ora tarda, hanno però dato esito negativo.

Senza pensarci due volte i lodevoli agenti hanno affrontato di petto la situazione ed hanno condotto la famiglia in un albergo cittadino per poi pagare il relativo conto di tasca propria, dimostrando pregevoli qualità umane, spiccato senso del dovere e notevoli qualità professionali.