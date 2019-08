Trasportava gasolio di contrabbando, sequestrati mezzo e 3mila litri di carburante

Oltre 3 mila litri di gasolio per usi agevolati: a tanto ammonta il sequestro di carburante ritenuto di contrabbando ed eseguito dagli uomini della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.

Le fiamme gialle stavano eseguendo dei consueti controlli su strada, ponendo attenzione in particolare ai camion in transito dalla zona di Pizzo Calabro, quando si sono imbattuti in autoarticolato che, fermato e verificato, almeno stando alla documentazione di viaggio avrebbe dovuto avere la cisterna vuota.

Così però non era: verificato approfonditamente dai militari il mezzo conteneva in realtà del gasolio ad uso agevolato, destinato ad un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Gioia Tauro, così come è emerso sempre dai documenti di trasporto esibiti dal conducente.

Documenti che sono risultati poi falsi e per cui si è proceduto di conseguenza a sequestrare l’intero carico di carburante e ovviamente anche l’autoarticolato.

I controlli in tal senso, assicurano dalla Guardia di Finanza, continueranno incessantemente per contrastare “un fenomeno diffuso che – viene spiegato dagli stessi militari - altera gravemente la concorrenza fra imprese oneste, favorendo i soggetti economici che operano nell’illegalità”.