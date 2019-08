Stabilizzazione Lsu/Lpu: riaperti i termini di ammissione al finanziamento Ministeriale e Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, nel corso di un'intervista, ha reso noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento Ministeriale e Regionale per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

L'assessore regionale al lavoro, Angela Robbe, ne ha già dato comunicazione a tutti gli Enti Locali interessati al processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità.

Oliverio ha ricordato, inoltre, che al fine di favorire il superamento del precariato, il Consiglio Regionale, con legge n. 29 del 24 giugno 2019 ha approvato la "storicizzazione delle risorse".

Pertanto, gli Enti che intendono procedere alla manifestazione di interesse hanno la consapevolezza di ricevere, ogni anno, da parte della Regione Calabria un contributo fisso.

Questo aspetto interessa tutti gli enti Calabresi, ma soprattutto quegli enti che si trovano in dissesto, predissesto e/o riequilibrio finanziario che avranno la capacità di dimostrare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno la copertura per la spesa del personale.