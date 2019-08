Crosia: azzerata la giunta comunale. Russo, «necessario rilanciare l’azione amministrativa»

Azzerata la giunta comunale del Comune di Crosia. La decisione è stata presa dal sindaco Antonio Russo, che ritiene «necessario rilanciare, con una spinta ancora più propulsiva rispetto al passato, l’azione amministrativa».

Nel pomeriggio di oggi lo stesso Primo cittadino ha firmato il Decreto di revoca delle nomine assessorili (N.26/2019) e ad ore comunicherà la composizione della nuova squadra per il governo civico.

«Non si tratta – dice il sindaco Russo - di una bocciatura, tantomeno di una sfiducia nei confronti degli assessori, che ringrazio per il prezioso contributo fornito in questi primi mesi di consiliatura. Bensì, ritenendo necessario rilanciare l’azione amministrativa nel rispetto delle linee programmatiche e di mandato, ho proceduto ad un azzeramento degli organi di giunta che porterà, a breve, ad un rimpasto della squadra amministrativa».