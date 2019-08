Furto a “Villa Rendano”: beccati i flagranza i due ladri

Due uomini sono finiti in arresto per un furto messo in atto all’antica e prestigiosa “Villa Rendano” di Cosenza, bene culturale di fine ‘800, sottoposto a vincolo monumentale per il suo interesse storico – artistico e proprietà della “Fondazione Attilio ed Elena Giuliani Onlus”.

I fatti risalgono al pomeriggio del 22 agosto scorso quando i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Cosenza transitando in prossimità dell’edificio - sede del “Museo Cosentia Itinera. Percorsi multimediali nella città di Cosenza” - hanno notato un’autovettura aggirarsi in modo sospetto nei pressi del cancello d’ingresso nonostante la struttura fosse chiuso al pubblico nel periodo estivo. Insospettiti, i militari hanno immediatamente controllato il veicolo e la struttura museale, sorprendendo M. R., 51 enne, intento a trasportare all’esterno del giardino una parte di pluviale appena divelta dalla facciata della “Villa Rendano” e P. F. A., 39enne, che lo attendeva a bordo dell’auto per il caricamento della refurtiva.

I due malviventi, entrambi pluripregiudicati, sono stati dunque tratti in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato con la collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, i due sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. La refurtiva è stata contestualmente recuperata e restituita alla “Fondazione Attilio ed Elena Giuliani Onlus”.

Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto e di giudizio direttissimo, svolta il 23 agosto, i due arrestati sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cosenza, con divieto di allontanarsi dalla proprie abitazioni dalle ore 22:00 alle 07:00.