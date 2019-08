Elezioni Regionali. Ferrara (M5S) chiude la porta in faccia al Pd: nessun accordo in Calabria

Laura Ferrara

“Leggo ancora oggi auspici di una possibile alleanza fra Pd e M5s in Calabria per le prossime regionali... Sperare però che in Calabria si possa realizzare ciò che in queste ore va delineandosi a Roma è improbabile, così come lo era quando a governare con il M5S c’era la Lega”.

L’eurodeputata pentastellata Laura Ferrara è lapidaria sull’ipotesi - in verità per ora ventilata solo dai dem (LEGGI) - di un possibile accordo elettorale alle prossime Regionali tra i 5stelle e il Partito Democratico, una sorta di “duplicazione” della “convergenza” in atto a livello di governo nazionale.

Nuovo governo che, chiarisce Ferrara, “è sicuramente una buona occasione per continuare a portare avanti i nostri punti programmatici e sapere che alla guida ci sia Giuseppe Conte mi rassicura e mi inorgoglisce” ma l’eurodeputata sottolinea come il Movimento abbia sempre detto “di essere oltre le destre e le sinistre, e lo stiamo dimostrando ancora una volta, a dispetto di chi in questi anni ha sempre cercato di attribuirci ideologie che non ci appartengono. Abbiamo dei valori, dei principi che devono sempre guidarci senza alcun tentennamento e senza cedere ad alcuna valutazione opportunistica”.

Dunque, da qui il “niet” ad un accordo con il Pd: “Mi rendo conto – spiega ancora la pentastellata - che l’idea di un’alleanza con il M5s in Calabria è auspicabile per un partito che nonostante 4 anni e mezzo di governo regionale si ritrova ai minimi storici a causa di una classe dirigente completamente scollata da quelle che sono le reali problematiche del territorio. Vorrebbero creare per il Pd calabrese nuova credibilità politica attraverso il Movimento 5 stelle ma le nostre regole non sono cambiate”.