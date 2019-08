Incidente in Croazia, Alessio non ce la fa. Morto 21enne dopo caduta

Alessio Soria

Alessio Soria, il 21enne di Paola, caduto da un balcone la mattina del 10 agosto mentre era in vacanza non ce l’ha fatta. È infatti deceduto all’ospedale Humanitas a Rozzano dove era stato trasferito alcuni giorni dopo l’incidente in Croazia.

Il giorno dell’arrivo del gruppo di ragazzi, dopo una giornata di mare, i tre giovani hanno deciso di trascorrere la notte in una discoteca, ma all’alba di domenica 11 agosto il ragazzo è stato trovato a terra privo di sensi nel piazzale della struttura ricettiva in cui soggiornava da uno dei cugini che era rincasato più tardi.

Le condizioni del ragazzo sono state subito dichiarate critiche per questo motivo i sanitari della Croazia hanno deciso di trasferire il ragazzo in Italia. Nel frattempo la polizia croata ha avviato le indagini e ha tentato di ricostruire la dinamica. L’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente. Per cause accidentali, il giovane è caduto da circa 7 metri, dal parapetto del corpo scala dell’edificio dove i tre ragazzi soggiornavano.