Corigliano, “beccato” in casa con hashish e dosi pronte per lo spaccio

Un 29enne è stato arrestato - con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga - a Corigliano Rossano dove il personale del commissariato locale, diretto dal vice questore Cataldo Pignataro, ha effettuato dei controlli per contrastare proprio il traffico di stupefacenti.

A seguito di una perquisizione domiciliare a casa di B.A., gli agenti gli hanno così trovato e sequestrato 47 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi pronte per lo spaccio, oltre ad una somma in contanti di 220 euro, in banconote di piccolo taglio.

L’uomo è stato arrestato in flagranza e dopo l’udienza il pm ne ha convalidato la misura.