Dai domiciliari fissava appuntamenti per spacciare droga, finisce in carcere

Continuava a comunicare nonostante si trovasse ai domiciliari: è successo a Nocera Torinese dove un 51enne, accusato di spaccio in concorso di droga con altre tre persone, è finito oggi in carcere.

I carabinieri lo hanno più volte sorpreso, infatti, a parlare - sia nel suo appartamento che sul balcone - per telefono, un cellulare dal quale sono stati inviati dall’uomo anche numerosi messaggi.

I carabinieri hanno poi scoperto che, tramite gli scambi di telefonate e messaggi, venivano fissati gli appuntamenti per lo spaccio della droga. Per questo, quindi, il Tribunale di Lamezia Terme ha disposto per il 51enne la custodia cautelare nella casa circondariale di Catanzaro.