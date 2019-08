Cirò Marina. Fermato in auto gli trovano della coca, si rifiuta di sottoporsi ai test

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, durante un controllo stradale, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne del posto che si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, segnalandolo anche alla Prefettura di Crotone per detenzione di stupefacente per uso personale.

L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’autovettura e durante la perquisizione del mezzo gli sono stati trovati tre involucri con dentro della cocaina per circa 2,5 grammi. Il 47enne si è poi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di droga previsti in questi casi. Immediato è scattato anche il ritiro della patente di guida.