Giunge al termine la rassegna “Castelfranco Borgo degli antichi sapori”

La rassegna “Castelfranco Borgo degli antichi sapori” Ideata e realizzata dalla Pro Loco di Castrolibero, giunge al suo ultimo appuntamento. L’evento nasce con l’intento di valorizzare e promuovere il centro storico di Castrolibero, avvicinando la popolazione e i tanti visitatori, alla conoscenza della storia del territorio e dei numerosi beni culturali presenti. Tema trainante gli antichi sapori, la tradizione culinaria su cui basare il benessere psico- fisico, il modello nutrizionale della dieta mediterranea e la diffusione di buone prassi alimentari.

Sin da subito “Castelfranco Borgo degli antichi sapori” si è presentato come un progetto innovativo capace di coinvolgere il pubblico non solo in momenti di convivialità, ma anche di approfondimento, studio e conoscenza; ritagliandosi così uno spazio all’interno degli eventi culturali presenti in Calabria.

Appuntamento venerdì 30 agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Santa Maria della Stella, Centro Storico Castrolibero (Cs) con “I tesori nascosti” mostra fotografica di Nilla Palmer, fotografa di viaggio e scrittrice australiana - che oggi ha scelto di vivere in Calabria - che persegue l’obiettivo di documentare le realtà della vita priva di sfumature artificiali. “Lavoro poco in post-produzione – racconta Nilla- mi appassiona conservare l'integrità visiva del momento”. Nell'ultimo decennio Nilla ha esposto e venduto la sua arte a livello internazionale; è stata selezionata in mostre collettive ad Amsterdam, Bologna, Londra, Brisbane, New York e ha ottenuto riconoscimenti importanti, come il Premio d'Argento dall'AIPP - Australian Institute of Professional Photographers. Dopo oltre 30 anni di viaggi, Nilla ha creato il blog “Image Earth Travel” per condividere storie di viaggio autentiche, per aiutare altri viaggiatori come lei e per mostrare al web il suo lavoro di fotografia.

“L’idea di coinvolgere Nilla – racconta Erika Liuzzi Presidente della Pro Loco di Castrolibero – è legata alla riscoperta e valorizzazione del nostro centro storico. Uno sguardo d’artista ed attendo al particolare è capace di raccogliere una nuova visione di un luogo oggi ricco di bellezze che abbiamo il compito di promuovere. Nilla dopo aver girato il mondo ha scelto di vivere nella nostra regione, questo è stato per me e per i soci della Pro Loco il segnale che ci ha portato oggi ad accompagnarla nel nostro centro storico con la sua macchina fotografica. Nilla ha catturato con il suo obiettivo scorci e dettagli che meritano di essere esposti in un luogo dalla grande valenza storico culturale come la Chiesa di Santa Maria della Stella”.

A seguire il reading musicale a cura di Agora', un’associazione culturale molto attiva sul territorio, dal titolo "Mi Emoziono con Gusto".

A fare da cornice all’evento Show Cooking, corsi di cucina con le ricette della tradizione della dieta mediterranea e degustazioni con l’Ape Rossa di Calabria.

“Castelfranco Borgo degli antichi sapori” è patrocinato dal Comune di Castrolibero ed è riconosciuto dalla Regione Calabria all’interno dell’Avviso cultura per la valorizzazione del sistema dei beni culturali. L’ingresso e le degustazioni sono gratuite.