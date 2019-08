SuperEnalotto: centrato un 5 da 28mila euro nel cosentino

Calabria a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera un giocatore di Bisignano, in provincia di Cosenza, ha centrato un 5 da 28.846,95 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Bar Tabacchi Barbuto Assunta di via Nazionale 67 A, informa Agipronews.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 56,5 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato lo scorso 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre in Calabria l'ultimo Jackpot è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.