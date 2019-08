Incontri Possibili, kermesse si chiude con lo spettacolo Night Windows

Ultimo appuntamento domani sera per “Incontri Possibili”, la rassegna organizzata dal Comune di Cleto con la Direziona Artistica di Renato Costabile con Night Windows che vede in scena il sassofonista Alberto La Neve e la danzatrice Teresa Serra Cassano.

Lo spettacolo prende il nome da Night Windows, ultimo lavoro discografico di Alberto La Neve in cui tutte le composizioni, create in solo sax con utilizzo di loop machine e multi effetti prendono il nome e sono ispirate da alcune opere del pittore Edward Hopper. La Neve afferma che “il disco è il risultato musicale di personali sensazioni scaturite dalla scoperta di alcune opere del pittore statunitense. Night Windows, oltre a essere la title track, rappresenta l’essenza dell’intero album. Finestre Notturne come anime di edifici dalle quali poter osservare ogni interno da un esterno e ogni esterno da un interno”.

Così come la composizione dei brani del disco è l’incontro del musicista con le opere di Hopper, lo spettacolo sarà l’incontro della musica di La Neve con le coreografie che la danzatrice Teresa Serra Cassano ha creato su alcuni brani, come è nello spirito di questa rassegna che si propone come stimolo e catalizzatore di ogni “Incontro Possibili”.