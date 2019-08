Parte la stagione della Provolley Crotone

Si riparte. Dopo un paio di mesi di riposo la Provolley Crotone è pronta per iniziare una nuova stagione. Lunedì prossimo infatti ci sarà il primo allenamento della nuova annata, si lavorerà fin da subito molto intensamente per cercare di raggiungere un buon livello di forma già per le prime gare ufficiali.

Agli ordini del confermato Mister Salvatore Celico ci saranno in tutto 14 atleti, tra questi rientri molto importanti di ragazzi che già hanno vestito la maglia bianca azzurra per poi affrontare esperienze diverse, che si uniranno al gruppo dell'anno scorso e ai ragazzi provenienti dal settore giovanile che verranno integrati.

Un giusto mix di giovani ed esperienza, che quest'anno renderà la compagine pitagorica molto più competitiva rispetto agli ultimi campionati. Il primo elemento di novità è dato dalla presenza di un preparatore atletico, Salvatore Sansone, che seguirà i ragazzi sotto l'occhio vigile di Mister Celico per circa 20 giorni. Inoltre man mano verranno ufficializzati i nuovi acquisti, visto che ormai è anche solo l'ufficializzazione.

"Ripartiamo con grande entusiasmo - afferma il presidente Gaetano Riga - in serie C avremo una squadra competitiva è che sarà in grado di giocarsela con tutti, allo stesso modo punteremo sui campionati giovanili cercando di migliorare tutti i nostri ragazzi. Infine consideriamo della stessa importanza anche l'attività dei più piccoli, di quei bambini che si avvicinano al mondo dello sport e con i quali sappiamo di avere una responsabilità particolare. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e come sempre ce la metteremo tutta per non deludere le aspettative".