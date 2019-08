Al Parco Bombarda parte il progetto di condivisione in tre giorni “Arte e natura”

Al “Parco Bombarda” di Martirano Lombardo parte il Progetto “Arte e Natura” in cui dal 29 al 31 agosto si uniranno esperienze universitarie, artistiche, politiche e del campo della comunicazione e digitalizzazione di Beni Culturali.

Voluto dall’Amministrazione Comunale di Martirano Lombardo e dal Sindaco Franco Rosario Pucci e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito del Bando “Eventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali”, il progetto è stato perfezionato dall’Associazione Arpa Associazione Realizzazione Programmi per l’Arte in collaborazione con la Società Cooperativa Orso e la Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, specializzata nel campo della valorizzazione digitale dei Beni Culturali italiani e autrice del Digital Cultural Heritahe Museum, il primo Museo Digitale italiano in chiave esclusivamente visuale, dal quale è apprezzabile anche l’esclusiva bellezza di Martirano Lombardo e della sua proposta naturale e paesaggistica offerta a viaggiatori, turisti e sportivi che giungono al Parco e nelle sua montagne i cui panorami che si affacciamo sul mar Tirreno, sono grande attrazione anche per fotografi paesaggisti.

In occasione della prima giornata di lavori sarà presentata la paesaggistica del territorio realizzata dalla Fondazione Culturale “Paolo di Tarso” e già on line con successo www.martiranolombardoenjoy.it. Sarà possibile seguire anche in diretta Facebook gli eventi e numerose interviste direttamente da “Parco Bombarda” dalla pagina istituzionale https://www.facebook.com/martiranolombardoenjoy/.

Il Programma prevede giovedì alle 18 un convegno sul tema “Arte in Natura – l’importanza della valorizzazione dell’Arte in un contesto paesaggistico per aprire nuovi segmenti di cultura e conoscenza dei Beni del territorio”. Interverranno il Sindaco Franco Rosario Pucci, il Direttore Artistico Fabio Gallo, Gianluca Nava esperto di restauro di beni culturali, Luana Gallo, Ecologa Unical del Dibest – Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra e Presidente della Fondazione “Paolo di Tarso”, l’artista creativo Pierluigi Morimanno. La Conferenza sarà moderata da Eleonora Cafiero. Segue un momento di convivialità e musica a cura di Pino Garofalo.

Il giorno dopo alle 16:30 l’Evento sul tema “Arte e Natura – tra Comunicazione Digitale e Musica popolare” a cura dell’Associazione “Felici e Conflenti” mentre il 31 si terrà l’evento sul tema “Artisti e Giovani in Campo per una riappropriazione responsabile del Patrimonio Paesaggistico del Territorio” nel corso del quale si terranno esposizione e laboratorio di opere a cura dell’artista scultore Pierluigi Morimanno.