Due arresti a Cosenza: uno per rapina aggravata l’altro per evasione

La squadra mobile di Cosenza ha arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno, T.O.N. le sue iniziali, per rapina aggravata nei confronti di una sua connazionale. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per atti persecutori, e dopo aver ripetutamente appostato la donna l'avrebbe malmenata violentemente nei pressi della sua abitazione sottraendole finanche il cellulare per impedirle di chimare aiuto.

Inseguito dagli agenti è stato ritrovato ancora nei pressi della casa della vittima che prontamente si era recata in Questura per sporgere denuncia. Per l’uomo, sono scattati i domiciliari su disposizione del Pm di turno presso la Procura della Repubblica.

Sempre nella stessa giornata ma in Piazza Zumbini, la Squadra Volanti ha individuato un 52enne, I.A., già ai domiciliari poiché responsabile di maltrattamenti in famiglia e che si aggirava tranquillamente per le vie del centro cittadino. L’uomo alla vista degli agenti ha tentato la fuga ma è stato raggiunto ed arrestato per evasione.