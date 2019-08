Tenta di rubare fotocamera da Expert, denunciato 20enne a Crotone

Si è messo in tasca una fotocamera nel tentativo di rubarla per poi riconsegnarla alla commessa del negozio: così la Polizia ha denunciato, per tentato furto, G.P. 20enne di Crotone. Il fatto è successo lunedì scorso nella periferia crotonese, all'interno del negozio “Expert”.

I FATTI | Alle 19 e 55 del 26 agosto scorso, una Volante è intervenuta presso l’attività commerciale, dove era stato segnalato il tentativo di furto. Sul posto, una delle addette alla vendita ha riferito che, poco prima, due ragazzi avevano dapprima chiesto informazioni su un articolo per poi allontanarsi e, subito dopo, con atteggiamento sospetto, avvicinarsi nuovamente al banco dove erano esposte le fotocamere.

In quel frangente la donna, accortasi della mancanza di una action camera, aveva chiesto ai due ragazzi se avessero preso loro l’articolo.

Dopo aver inizialmente negato, uno dei due avrebbe però estratto dal pantalone la fotocamera riconsegnandola alla commessa.

Il giovane, quindi, dopo essere stato accompagnato in Questura dagli agenti intervenuti, ha ammesso le sue responsabilità ed è stato denunciato per il reato di tentato furto.