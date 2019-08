Rende: Manna e Uic (Unione Italiana Ciechi), proseguono i lavori per il centro sportivo polivalente

C’è stata una bella amicizia in questi anni. Ed è stata quella tra il sindaco di Rende Marcello Manna e il presidente dell’UIC Pino Bilotti. Un presidente che ha dato tutto alla sua Unione ed è riuscito, prima della sua scomparsa, a concretizzare un progetto che ha visto l’inizio dei lavori negli scorsi mesi del centro sportive polivalente.

Il sogno di Bilotti nei prossimi mesi diventerà realtà. E su un terreno donato dal Comune di Rende, che si trova proprio accanto alla sede dell’UIC, nascerà un Centro Sportivo Polivalente unica in tutto il Sud Italia. Unica per le varietà di attività che vi si svolgeranno, il progetto vedrà la costruzione di due campi da calcetto polivalenti destinati alla pratica del “Torball” e “Goalball”, di un impianto di arrampicata sportiva, di un campo di beach volley e di uno spazio adibito al tiro con l’arco.

Lo stesso sindaco di Rende non nasconde che “è stato un grande privilegio aver potuto donare il terreno per la nascita della struttura sportiva. La sede dell’UIC su Rende costituisce un servizio importante per affrontare meglio il problema della disabilità”. E nel fine settimana Marcello Manna non ha voluto mancare ad un’altra iniziativa che ha avviato negli anni scorsi Pino Bilotti.

A Bonifati c’è stata la dimostrazione di sport acquatico che ha emozionato tutti i presenti. Ed eccoli i giovani non vedenti che si sono esibiti sugli sci d’acqua davanti ai giornalisti e davanti al primo cittadino di Rende che per tutto il pomeriggio si è intrattenuto con gli organizzatori di una “giornata speciale. Si è sentita la mancanza di Pino. Questo è un altro progetto a cui teneva tanto”. Arriva infine la testimonianza del giovane atleta non vedente Roberto Crocco che aiuta a capire meglio cosa si è provato su quegli sci: “E’ un’emozione unica. Ti senti libero e sembra di volare”.