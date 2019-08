Crotone. Edilizia scolastica, l’assessore Felice assicura ‘massimo impegno’

Nella scorsa settimana il Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità – Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” della Regione Calabria ha pubblicato un Avviso Pubblico in pre-informazione dal titolo “Aggiornamento Piano Triennale 2018-2020 di interventi in materia di Edilizia Scolastica”.

Giuseppina Felice assessore ai Lavori Pubblici afferma: “ho immediatamente coinvolto il sindaco Ugo Pugliese e il Dirigente Giuseppe Germinara su un argomento a proposito del quale avevo già manifestato grande attenzione sin dal primo giorno del mio insediamento. Sono fermamente convinta, infatti, che in una città come questa, con grossissimi problemi infrastrutturali, bisogna mettersi nelle condizioni di attingere risorse dai bandi regionali e nazionali che via via si presentano e si presenteranno. In questo momento storico particolare, con un settore tecnico come quello che amministro decimato dai pensionamenti del personale interno, con le risorse economiche ridotte e spesso insufficienti persino per fare fronte all’ordinario, è fondamentale mettere in campo iniziative tese a coinvolgere le varie e valide professionalità presenti sul nostro territorio ed esterne all’Amministrazione”.

“Questo mio pensiero è stato sempre messo sul tavolo delle riunioni di programmazione finora tenute – avanza la nota - con l’esecutivo e con i settori tecnici, così come sono state da me proposte le azioni da intraprendere: in primis l’adozione di convenzioni per contratti a termine finalizzati alla formazione nella Pubblica Amministrazione tra ente Comune e giovani tecnici del territorio. Questa, in verità, è stata una proposta dell’Ordine degli Ingegneri, al quale appartengo, che sto seguendo con impegno e sulla quale spero di dare a breve notizie. Ci consentirà di riempire, in attesa dei concorsi, le decine di scrivanie rimaste vuote con professionisti che affiancheranno i tecnici attualmente in forza ai vari settori”.

“In secundis, è da sempre una mia convinzione, l’attivazione di un fondo rotativo per la progettazione, eventualmente anche attraverso l’accensione di mutui ad hoc – spiega Felica. E’ indispensabile, infatti, redigere i progetti per poter ottenere finanziamenti. Per i motivi di cui sopra, il poco personale interno non è nelle condizioni di rispondere in modo tempestivo alle richieste dei bandi, non certo per mancanza di capacità, ma perché oberato quotidianamente da molteplici attività. Ho passato a fianco a loro quasi tutto il mese di agosto, ad esclusione di pochi giorni, e posso garantire che non è semplice operare in pochi e con pochissime risorse”.

“In merito al bando in pre-informazione, - avverte ancora l’assessore - seguirò personalmente la questione. Tutti gli edifici del Comune di Crotone sono censiti all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica della Regione Calabria e ognuno possiede il controllo Snaes verde, il che significa censito e pronto per avere caricata la richiesta di candidatura al finanziamento. In passato il Comune di Crotone ha già inoltrato candidature, due progetti grazie alla collaborazione di tecnici esterni: uno per il plesso “Ises” di Fondo Gesù e l’altro per la scuola “Principe di Piemonte”.

“Ciò ha consentito di avere assegnato un finanziamento di 1.250.000,00 euro per il plesso Ises di Fondo Gesù nell’annualità 2019, per il quale ho già fatto deliberare l'integrazione nelle opere pubblica per l'annualità corrente mentre siamo in graduatoria nelle successive annualità per la Principe di Piemonte. Ad oggi, da un’analisi dello stato dell’arte delle attività del settore Lavori Pubblici, mi risulta che sull’edilizia scolastica sono state avviate attività tecniche anche con altri canali di finanziamento, ad esempio Agenda Urbana, ma è necessario – conclude - cogliere tutte le occasioni che si presenteranno e la mia presenza all’interno dell’Amministrazione sarà garanzia di costante impegno a tal fine”.