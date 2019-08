Sicurezza alimentare: sequestri e sanzioni al mercato di Serra San Bruno

Blitz dei carabinieri al mercato comunale di Serra San Bruno. I controlli effettuati sulle bancarelle di vendita di prodotti alimentari, ha permesso ai militari di accertare che due commercianti detenevano ed esponevano, per la vendita, alimenti privi di qualsiasi documentazione e/o etichetta atta a garantirne la tracciabilità.

I venditori ambulanti non sono stati in grado di produrre alcun documento idoneo a certificare la regolare provenienza della merce posta in vendita, in violazione, quindi, degli obblighi disposti dai Regolamenti Comunitari vigenti in materia.

Sottoposti a sequestro amministrativo 25 kg. di formaggi, 33 di insaccati (salsicce, nduja, capocollo) e 3,8 di ventricelle di stocco essiccate, per un valore complessivo di mercato di circa 2mila euro e contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro.

I controlli sono stati effettuati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale, coadiuvati da personale del Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità di Mongiana, con il supporto del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti dell’ASP di Vibo Valentia.