Crotone, concorso di polizia locale: al via il bando per 15 nuovi vigili

Prosegue l'azione di rinnovamento della macchina amministrativa che prevede, da parte dell'amministrazione Pugliese, nuove assunzioni di personale già a partire dal 2019.

E' stato infatti pubblicato lo schema di bando per il concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 15 agenti di Polizia Locale. Lo comunica il vice sindaco ed assessore al Personale Benedetto Proto. Dopo l'assunzione di 33 nuove unità avvenuta lo scorso giugno, si continua ad attuare la programmazione per rinforzare l'organico della Polizia Locale, settore particolarmente delicato e che aveva da anni necessità di essere riformato con l'innesto di nuove unità.

Lo aveva dichiarato in occasione della presentazione del piano triennale dei fabbisogni del personale, il vice sindaco Proto “faremo in un triennio quello che non è stato fatto in maniera armonica nel passato e l'amministrazione, attraverso gli uffici diretti da Teresa Sperlì, sta procedendo nell'attuazione di misure che vanno a rinforzare e rinnovare la dotazione organica dell'Ente. Un piano specifico adottato dall'Amministrazione Comunale per fronteggiare l'emorragia di personale in uscita sia per limiti di età che per la “quota 100”.

Nello specifico il bando prevede un concorso per la copertura di 15 posti di Agente di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1, di cui tre posti riservati a favore di volontari in ferma breve o ferma prefissata dalla Forze Armate. Il bando stesso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, dopo la pubblicazione, si potranno presentare le relative domande di partecipazione.

Un programma di assunzioni fittissimo prevede già dal 2019 di completare le previste 68 assunzioni, di cui 33 già effettuate, per le diverse categorie professionali. Programma che nel 2020 prevede l'assunzione di ulteriori 6 unità, altri 5 agenti di polizia municipale e uno specialista di attività di vigilanza di polizia municipale, mentre il quadro delle assunzioni di completerà nel 2021 con l'assunzione di nuovi quattro dirigenti.

“Erano decenni che non si procedeva ad una politica del personale che prevedesse nuove assunzioni. Oggettivamente ci siamo trovati a gestire una macchina amministrativa che necessitava di nuove professionalità. Il piano che abbiamo predisposto e che stiamo attuando ci sta consentendo di sostenere quel ricambio generazionale che si era reso quanto mai necessario sia per i pensionamenti ma anche per l'assenza di precedenti interventi specifici. In questo periodo particolare, tra l'altro, siamo in controtendenza perché siamo una delle poche “aziende” che assume” - dichiara il vice sindaco Benedetto Proto.