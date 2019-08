Si perde a Orsomarso durante passeggiata. Escursionista passa la notte nel bosco

È stato ritrovato tra i monti di Orsomarso, nel Parco nazionale del Pollino, un escursionista laziale di 30 anni. L’uomo, - di cui dalla mattina precedente non si avevano più notizie, dopo essersi incamminato per una passeggiata - è in buone condizioni, e si è perso dopo aver smarrito il sentiero a Tavolara: non riuscendo più a tornare, ha così passato la notte tra gli alberi.

Soltanto alle 9 di questa mattina il 30enne ha trovato un piccolo sentiero sul quale ha incontrato una squadra di Calabria Verde e, subito dopo, un’altra del Soccorso Alpino. Sul posto, per rintracciarlo, erano intervenuti anche carabinieri e i vigili del fuoco.

Le ricerche sono scattate nella notte tra lunedì e martedì quando una chiamata di alcuni amici del giovane alla centrale operativa del 112 di Castrovillari ha dato l’allarme.

Dopo la telefonata, i militari hanno allertato gli uomini del soccorso alpino Calabria che si sono messi subito alla ricerca del giovane. In particolare sono entrati in azione oltre 15 tecnici della Stazione Pollino.