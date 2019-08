La Casa museo di Fausto Gullo si apre ai cittadini di Casali del Manco

Prima l’allestimento della casa museo con mostre e opere interattive dedicate a Fausto Gullo, poi una nuova pubblicazione. Questi i cardini della giornata di approfondimento e presentazione che si terrà giovedì 29 agosto alle 18 nei locali della Biblioteca Gullo nella frazione Macchia di Casali del Manco.

All’interno della struttura è stata infatti allestita una mostra multimediale, che permetterà al visitatore di conoscere la vita ed il pensiero del Ministro dei Contadini attraverso foto, oggetti della quotidianità e contributi multimediali, proiezioni di video e l’ascolto di audio originali, trasferimento su supporti digitali della sua corrispondenza. Sarà quindi una sorta di percorso storico che restituisce alla memoria le attività pubbliche, la politica, l’avvocatura e la lotta per i diritti civili che hanno caratterizzato la vita di Fausto Gullo.

Il progetto è stato concluso a fine giugno, così come la pubblicazione del libro, entrambi progetti che rientrano nella programmazione finanziata dalla Regione Calabria - PAC 2014/2020 mediante avviso pubblico per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018 Azione 3.2.

Interverranno in conferenza l’autore del commentario, l’editore Florindo Rubbettino, Mariateresa Curcio sull’allestimento della mostra e gli eredi Gullo, che da sempre hanno creduto ed investito nella valorizzazione della memoria della figura del proprio nonno, prima attraverso l’istituzione della Biblioteca e poi con diverse iniziative che vedono nel borgo di Macchia il fulcro identitario per raccontare l’Uomo e il Politico.