Presentato il libro “Respirare” di Saffioti e D’Elia

È stato presentato davanti a un folto pubblico il libro “Respirare” di Saffioti e D’Elia insieme ad “Eccellenze femminili” di Elena Vera Stella. Nel corso della presentazione è emersa la volontà di promuovere una vita libera utilizzando arte e creatività.

Nel corso della serata hanno conversato sul libro di Antonio Saffioti e Salvatore D’Elia, nel quale è stata raccolta la testimonianza reale di chi ha scelta di fare della vita indipendente e della buona qualità della vita la stella polare di un’intera esistenza.

E “buona vita” significa anche star bene con sé stessi, con il proprio corpo e la propria immagine. Ne è convinta la stilista Elena Vera Stella che ha condiviso con il pubblico la testimonianza di una donna in carrozzina che “un giorno ha bussato alla porta del mio atelier con timidezza, convinta quasi non fosse possibile per una donna con disabilità indossare un abito di alta moda. E invece non è così: ogni donna deve poter esprimere attraverso la moda la propria identità e la propria femminilità. Io quel giorno non ho visto la carrozzina; ho visto una donna che aveva bisogno di esprimere sé stessa”.

Nasce anche da questa esperienza il progetto fotografico “Eccellenze femminili”, realizzato con gli scatti fotografici di Paola Perri e la collaborazione dei professionisti lametini Domenico Buonconsiglio e Melania Verso, che ha visto alcune donne calabresi distintesi in diversi campi indossare gli abiti della stilista lametina, immortalati dagli scatti di Paola Perri. Tra queste, Rita Barbuto, direttrice della sezione italiana di Dpi (Disabled people’s international), che con il progetto “Eccellenze femminili” ha avuto anche l’occasione di cimentarsi con lo sport del kitesurf. Emozione ben visibile negli scatti di Paola Perri, che ha catturato quei momenti unici in delle foto esposte nel corso della presentazione di sabato.

“Ognuno di noi compie una scelta. C’è chi sceglie di stare sui social, c’è chi sceglie di vivere una vita attiva, di essere protagonista della propria vita e della vita della società”, ha affermato lo scrittore lametino Marco Cavaliere, che con Antonio Saffioti ha scritto il libro “Chi ci capisce è bravo”, mentre Erika Godino ha svelato alcuni particolari della copertina di “Respirare”, con l’intento di trasmettere anche attraverso la grafica e l’immagine un messaggio di speranza.