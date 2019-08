Scandale, incendio distrugge 900 balle di fieno di azienda agricola

Un vasto incendio ha mandato in fumo 900 balle di fieno in località Santa Marina di Scandale, nel terreno di un’azienda agricola dell’imprenditore Francesco Bomparola. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri che non escludono alcuna pista.

Immediata la solidarietà del Presidente della Camera di commercio di Crotone, Alfio Pugliese, che ha espresso la vicinanza all’imprenditore per l’ingente danno subito.

“Siamo certi – ha affermato Pugliese - che le forze dell’ordine porranno in atto tutte le azioni necessarie per individuare gli eventuali responsabili se si accerterà la natura dolosa dell’incendio confidiamo nel fatto che ne verranno rinvenuti gli autori”.