“Caccia” agli ambulanti abusivi, sequestri e multe sul lungomare di Crotone

Seimila prodotti contraffatti sono stati sequestrati dai Baschi Verdi del Gruppo di Crotone, in collaborazione con gli agenti della Questura, nel corso dell’operazione “Black Friday”. I militari hanno controllato gli ambulanti e le bancarelle allestite sul lungomare di Crotone.

Durante le ore pomeridiane i Finanzieri hanno eseguito diversi appostamenti per localizzare le bancarelle organizzate per la vendita di giocattoli e accessori di vario tipo.

Dopo i controlli è così scattato il blitz, al termine del quale sono stati sequestrati i 6mila articoli tra giocattoli per bambini, occhiali, cuffie musicali, auricolari e supporti per smartphone, riproducenti dei marchi falsi e, dunque, pericolosi per gli acquirenti.

I prodotti in vendita, tra cui numerose apparecchiature elettriche, erano senza le informazioni minime sulle istruzioni e sulle precauzioni per l’uso, sul fabbricante, sui rischi connessi all’uso e modalità per evitarli, e senza il marchio CE che assicura la conformità agli standard di sicurezza europei.

I militari hanno quindi multato sette persone ed elevato sanzioni amministrative per oltre 4 mila euro oltre a denunciare alla locale Procura della Repubblica tre soggetti in relazione alle ipotesi di reato di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione.