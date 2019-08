Reddito di cittadinanza: è record di richieste a Rota Greca, Centrache e Cutro

Rota Greca, Centrache e Cutro. Queste le prime città per numero di domande accolte per il reddito di cittadinanza. Così se la prima classificata ha presentato e ottenuto 90 domande per 1095 abitanti, la cittadina in provincia di Catanzaro ne ha ottenute 27 su 385 residenti. A Cutro invece 704 persone potranno usufruire del reddito di cittadinanza su 10.410 abitanti. Con percentuali da capogiro che portano la città cosentina all’82% di accoglimento; il 72% di Centrache e 67,8% di Cutro.

E il reddito premia il sud, come dimostra la classifica delle città pubblicata dal Messaggero. Dopo la terna calabrese compare Acquafondata, e poi ritorna la Calabria con Giffone (118 domande su 1781 abitanti). Nella classifica si affaccia poi Isola Capo Rizzuto (1163 domande su 17848 abitanti). Ma c’è spazio anche per Castelsilano con le sue 50 domande su 962 abitanti; Marcedusa con 23 richieste accolte e 419 cittadini; Cirò con 147 domande su 2735 residenti. E poi ancora Altilia, Gasperina e Domanico (rispettivamente con 37 domande su 696 cittadini; 111 richieste accolte su 2129 residenti; 49 domande su 941 abitanti).

Nelle grandi città l’incidenza per abitante di nuclei familiari destinatari del beneficio è massima in quattro metropoli meridionali (Catania, Palermo, Napoli e Bari) ma al quinto posto c’è Torino, con un valore superiore a quello medio italiano, subito seguita da Genova. Milano e Roma si collocano entrambe al di sotto della media nazionale ma - guardando solo al territorio comunale in senso stretto ed escludendo quindi i rispettivi hinterland - nel capoluogo lombardo la frequenza di domande accolte è leggermente superiore a quella registrata nella Capitale.

I numeri arrivano fino alla metà del mese scorso e riguardano circa 896 mila domande accolte su più di 1,4 milioni presentate.