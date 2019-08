Il lungomare Falcomatá ospita “S’intesi - Il Villaggio delle idee per la Città”

Quattro giorni, dal 28 al 31 agosto, il lungomare Falcomatá ospiterà "S'intesi - Il Villaggio delle idee per la Città".

In tale occasione, i reggini e non solo, potranno ammirare, fra le ore 18 e le 20, l'anteprima della mostra "Dignità al tempo" realizzata da Filippo Latella e con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria. Anteprima che anticiperà la mostra che si terrà a breve presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, e vuole essere un omaggio al lavoro che questa struttura, l'Hospice, svolge quotidianamente.

Un tema scottante che anima la nostra città oramai da diversi mesi. L'augurio è che le molteplici iniziative possano sensibilizzare i cittadini, smuovere le coscienze e, finalmente, arrivare ad una risoluzione affinché

le criticità vengano superate e, soprattutto, si dia piena dignità al tempo. Proprio come ha detto recentemente il dirigente sanitario dell'Hospice Ines Barbera: "perché l'Hospice non è un luogo di morte ma un luogo di vita, in cui la fondazione accoglie il malato e le sue famiglie, e fino a l'ultimo momento si garantisce qualità di vita".

Non è solo una mobilitazione per l'HOSPICE Via delle stelle ma anche un supporto amorevole per tutto il personale che si spende da 13 anni. Personale formato e aggiornaro che rischia a causa di decisioni quantomeno discutilibili di perdere il proprio posto di lavoro. Attendiamo risposte precise e chiare senza dover arrivare fine anno come paventato.