Countdown per il Cammino di Sant’Antonio. Modaffari: “atteggiamento Regione inspiegabile”

Scatta il countdown per l’inaugurazione ufficiale del tratto meridionale del Cammino di Sant’Antonio che si terrà il prossimo 11 settembre a San Marco Argentano (Cs). Il progetto, voluto dai Frati della Basilica di Sant’Antonio di Padova e dall’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio”, ripercorrerà il tragitto compiuto da Antonio nel 1221 diventando così il secondo Cammino più lungo d’Europ.

“Mancano circa due settimane all’avvio di questo avvenimento-commenta il referente regionale Antonio Modaffari- e devo sottolineare, con immensa soddisfazione, che cresce il numero di cittadini e di associazioni che vogliono dare una mano per completare il percorso calabrese. E se da un lato la risposta del popolo entusiasma c’è una faccia negativa della medaglia che crea enorme dispiacere: il silenzio assoluto della Regione. Perché, nonostante la scelta di inaugurare il tratto Sud del Cammino sia ricaduta sulla Calabria, chi ci governa non si interessa al progetto? È inspiegabile perché al di là degli effetti relativi al turismo non si può sottovalutare la grande devozione popolare verso Sant’Antonio. La speranza-conclude Modaffari- è che, seppur tardivamente- chi di dovere possa dare un segno perché tante altre regioni interessate dal progetto hanno risposto presente e noi non possiamo essere gli ultimi. Non lo meritiamo”.