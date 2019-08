Controlli della polizia nel catanzarese: 4 denunce

Nella giornata di ieri, domenica 25 agosto, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catanzaro ha denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria quattro persone per tre distinti reati.

Per il reato di inosservanza della misura della libertà vigilata è stato denunciato M.B., marocchino di 21 anni. Denunciato invece per guida senza patente un catanzarese di 18 anni, A.B.. Infine sono stati denunciati due marocchini, E.K.M. e A.E., rispettivamente di anni 36 e 26, per il reato di inosservanza di provvedimenti dell’ Autorità responsabile.