Luno afferma che gli italiani sono pronti a fare uso della criptovaluta

In Italia l'uso della criptovaluta e l’ammirazione verso di essa hanno visto un incremento negli ultimi tempi, il che potrebbe essere dovuto a varie e variegate ragioni politiche ed economiche. Infatti, da una ricerca condotta da Luno, che ha un affidabile portafoglio Bitcoin, emerge che un italiano su dieci possiede già un portafoglio per la criptovaluta.

La stessa ricerca ha anche scoperto che il 42% degli italiani sta considerando o è interessata ad acquistare la criptovaluta. Ciò starebbe a significare che ancor più persone sarebbero propense a diventare i propri gestori di valuta con l’avere il Bitcoin e godendo dei benefici della proprietà della criptovaluta.

Tuttavia, ciò non è tutto. Vi sono altre ragioni per le quali il futuro della criptovaluta sembra essere luminoso negli occhi degli italiani… ed eccoli qui di seguito.





Gli italiani credono nella criptovaluta





Un recente sondaggio sulla percezione degli europei sulla longevità di criptovaluta ha dimostrato che tali percezioni sono per lo più positive.

Uno studio condotto su 10.000 residenti europei ha posto una serie di domande sulla criptovaluta. Una delle domande più significative dallo studio è stata quella del chiedere se pensavano che la criptovaluta sarebbe ancora in giro nel prossimo decennio.

Tra tutti i 10.000 intervistati, il 63% ha detto di ritenere che la criptovaluta sarà ancora viva e vegeta nel 2029, dimostrando un atteggiamento positivo verso i benefici che la criptovaluta può portare alle singole persone, alle aziende e alla società.

Gli italiani erano tra queste figure, ma se si guarda a come gli italiani hanno risposto solamente a questa grande domanda, le statistiche sono ancora più promettenti.

Infatti, il 68% degli italiani ritiene che la criptovaluta andrà forte tra un decennio, dimostrando che non solo credono nella sua capacità, ma mostrano anche delle percezioni più positive sulla criptovaluta rispetto a molti dei loro vicini europei. Solo i norvegesi avevano una migliore percezione della capacità della criptovaluta di andare lontano.





Un ultimo ostacolo?





La crittografia come rete decentralizzata non richiede una regolamentazione per poterla usare, ma richiede una regolamentazione per contribuire a compilare correttamente le tasse e rassicurare le imprese ad adottarla. La mancanza di una regolamentazione non è solo un problema in Italia, ma in tutta Europa e non solo.

Attualmente, ci sono molte persone impiegate e che collaborano all'interno dell'UE per risolvere la questione del regolamento. Mentre i Paesi attendono il loro verdetto - così come i residenti - i Paesi hanno emanato dei regolamenti temporanei per quanto riguarda la tassazione.

Questi non sono sempre adeguati come in Italia dove la criptovaluta è per lo più trattata come una valuta estera; eppure il tempo dovrebbe risolvere questi inconvenienti e rendere l'Italia un Paese che non è solo positivo verso la criptovaluta, ma anche preparato per questa!





In conclusione





Lo stato attuale del gioco assomiglia a qualcosa come la linea di partenza di una maratona. Ci sono tantissimi italiani in fila pronti per iniziare il loro viaggio, alcuni hanno anche i piedi già oltre la linea.

Spetta ai governatori italiani e dell'UE mettere a punto la regolamentazione e la fiscalità, il che renderà la crittografia ancora più interessante per le imprese e i residenti italiani.