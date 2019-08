Teatro: a Crotone il laboratorio “Il Comico in Scena ”

Si svolgerà dal 5 al 11 Settembre il laboratorio teatrale “Il Comico in Scena – Non c’è Niente di più Comico dell’Infelicità” condotto Lello Arena.

Sarà un incontro interattivo per attori, simpatizzanti, uditori e affini sulle tecniche di recitazione comica applicata alla recitazione da palco, live e broadcast.

L’idea nasce da un gruppo teatrale, con sede a Roccabernarda, guidato da Vincenzo Leto e Roberta Sestito, che hanno dato vita ad un “afflato” chiamato Guitti Senza Carrozzone.

Continua il progetto didattico di Lello Arena, un Maestro a pieno titolo, essendosi diplomato come Maestro (elementare) nel prestigioso Istituto Pimentel Fonseca di Napoli.

“In un momento come questo dove non ci sono più attori ma interpreti, non ci sono più clown ma solo pagliacci, non ci sono più comici ma una quantità esasperante di gente spiritosa, è diventato un impegno categorico per tutti quelli che pensano di voler fare questo “mestiere” non tirarsi indietro di fronte ad una impresa titanica.

Raccontare al pubblico, con tutte le proprie forze, impadronendosi di tutte le tecniche necessarie ed indispensabili per colpire il bersaglio, per sapere quanto può essere divertente condividere questa tragica condizione comune dell’essere infelici.

E con le lacrime agli occhi per il gran ridere, capire finalmente, che non siamo soli né come esseri umani né come artisti” (Lello Arena).

Le iscrizioni per il laboratorio sono aperte; per potersi iscrivere basta scrivere alla mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Il maestro Lello Arena, da sempre vicino ai ragazzi, ha deciso, inoltre, di istituire delle borse di studio proprio per andare incontro alle esigenze dei più giovani che hanno la passione per il Teatro e la recitazione.

Le borse di studio saranno assegnate ai i giovani dai 18 ai 25 anni.

Per poter partecipare bisognerà realizzare un video (massimo 5 minuti) di un monologo (scelta libera), scrivere una breve lettera di presentazione, motivazione e dati personali ed inviare tutto alla mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , entro e non oltre le ore 14,00 del 29 agosto. I video saranno giudicati dal maestro Arena.

I risultati saranno resi ufficiali sulla pagina facebook di guitti senza carrozzone entro il giorno 02 settembre. Questa iniziativa è fortemente sostenuta da Antonio Arcuri, Michele Affidato e Cesare Spanò.